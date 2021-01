Steyr Konzept: um tractor agrícola híbrido que tem um drone por companhia

Os agricultores podem ter em breve a oportunidade de ter um drone por companhia enquanto estão a lavrar as terras.

O Steyr Kozenpt, recente vencedor do Good Design Award 2020, consiste num tractor com motorização híbrida.

O júri reconheu as tecnologias usadas no protótipo, nomeadamente, o inovador propulsor híbrido plug-in, que, além de eficiente, é também muito compacto.

A novidade está no facto de, ao motor a gasóleo, estarem associados a um drone e a quatro motores eléctricos que podem ser individualmente controlados.

Quatro dos propulsores, ligados a outras tantas rodas, recebem a energia a partir de uma bateria montada a nível central no tractor.

A marca germânica afirma que o sistema resulta numa transmissão eléctrica de elevada eficiência e com reduzida perda de energia, devido à eliminação da transmissão mecânica e dos componentes hidráulicos.

Cada motor eléctrico consegue enviar a energia necessária para a roda a que está associada, reforçando a sua tracção em trilhos escorregadios ou enlameados, estando o sistema concebido para operar em modo 100% eléctrico.

O sistema híbrido também pode recuperar e guardar energia nas descidas, com o carregamento da bateria a poder ser feito através de uma vulgar tomada eléctrica doméstica.

Outras tecnologias assentam num drone equipado com sensores, que voa à frente do tractor e transmite ao condutor dados do terreno em tempo real, bem como o visor head-up e o ecrã de infoentretenimento integrado na janela direita.

