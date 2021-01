Abarth 595 refrescado sob o signo do escorpião

O Abarth 595 viu a sua gama renovada, ganhando novos argumentos estéticos e tecnológicos para os 595, Turismo, Competizione e Essesse.

Disponíveis nas variantes hatchback e descapotável, o modelo mantém o conhecido bloco turbo de 1.4 litros com três níveis de potência.

São 145 cv para o 595, enquanto o Turismo recebe 165 cv. Os modelos Competizione e Essesse ficam com a potência máxima de 180 cv.

A equipar as variantes mais potentes está o turbo Garrett GT 1446 com diferencial auto-blocante, amortecedores Koni FSD e travões Brembo com pinças fixas em alumínio.

As quatro variantes vêm de série com uma caixa manual de cinco velocidades mas, em opção, pode ser substituída por uma transmissão sequencial robotizada com patilhas no volante.

As mudanças estéticas, embora notórias, remetem-se à designação do antigo selector Sport para Scorpion.



A selecção daquele modo de condução tem influência directa no débito do binário, na regulação da direcção eléctrica e na sensibilidade do pedal de aceleração.

Já o interior do 595 Turismo foi actualizado, dando como opção os bancos em pele em várias cores, incluindo o Castanho Helmet.

Para o 595 Competizione, é proposta a pintura Rally Blue fosca, que vai buscar a inspiração ao Fiat 131 Rallye, e as novas jantes de liga leve de 17 polegadas.

O tabliê tem revestimento em Alcantara, para ligar com os bancos em pele, e o punho da caixa de velocidades é agora em fibra de carbono.

O topo de gama Essesse ganha ainda novas ponteiras em titânio para o sistema de escape Akrapovic.

Os quatro modelos estão equipados de série com o sistema de infoentretenimento Uconnect de sete polegadas, sendo opcionais o Apple CarPlay, Android Auto e navegação por satélite.

E, para encher o interior de som, é avançado o novo sistema de som BeatsAudio, com 480 watts de saída, um amplificador digital de oito canais.

