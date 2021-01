Mas não era só um protótipo?! Vision-S da Sony já rola em estradas austríacas

O Vision-S da Sony está cada vez mais perto de ser uma certeza, quando afinal foi anunciado como um exemplo da mobilidade eléctrica do gigante japonês.

O automóvel está já em testes de estrada, depois de ter sido uma das grandes surpresas do Consumer Electronics Show de 2020.

Foi a própria Sony a destacar a berlina numa série de vídeos, a circular em circuito e em estradas austríacas. É o terceiro "filme", no entanto, que dá mais pormenores sobre como o automóvel foi projectado e tem sido desenvolvido.

Uma das áreas em foco está nos 40 sensores que equipam o Vison-S, permitindo uma percepção a 360 graus do ambiente que rodeia o veículo, entre outras funcionalidades.

Entre eles conta-se o LIDAR, para detectar e reconhecer objectos e pessoas no exterior, ou o ToF – Time to Flight, para a detecção dos mesmos no interior da viatura.

O ecrã central de infoentretenimento, que vai de uma ponta à outra do tabliê, revela uma série de divisões que se assemelham mais a aplicações do que aos menus tradicionais dos sistemas actuais.

Nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros estão igualmente instalados mais dois ecrãs de infoentretenimento para os ocupantes dos assentos traseiros.

Outros dispositivos estão ainda em desenvolvimento, como indica a Sony, para o controlo gestual e a assistência por voz, entre outras funcionalidades.

Uma câmara de monitorização do habitáculo será mesmo capaz de reconhecer o estado em que se encontra condutor e passageiros, para adaptar a condução do veículo.

Como avança a Sony, o sistema será capaz de evoluir de forma "inteligente", de acordo com dados reais de condução e preferências dos ocupantes, para tornar o carro o mais confortável possível.

Fica apenas uma questão fundamental? O gigante da electrónica japonesa irá envolver-se na produção automóvel ou o Vision-S será apenas um exemplo da capacidade das suas tecnológicas automotivas?

De momento, estão apenas previstos mais testes de condução real em estrada em outras regiões do globo para o desenvolvimento do "eléctrico", que está capacitado para uma condução autónoma de nível 2.

