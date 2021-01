Sinta-se um 007: BMW de Sean Connery está à venda

Não se percebe se se deve à crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, mas estes primeiros dias de 2021 estão a ser marcados por vários leilões automóveis de figuras famosas.

Um dos carros que deverá chamar mais a atenção é este BMW 635 CSi de 1986. Sim, é um coupé potente que marcou a sua época, mas já tem 35 anos sobre as rodas.

E se lhe dissermos que este desportivo pertenceu ao carismático Sean Connery, desaparecido do mundo dos vivos a 31 de Outubro?

O exemplar em questão está a leilão no portal The Market e o último lance será rematado no sábado.

O coupé terá sido comprado pelo primeiro James Bond entre 1989 e 1990, com quem ficou na casa de férias em Marbella, Espanha, até o ter vendido em 1998.

Sem um ponto de ferrugem, tem apenas 61.848 quilómetros, explicados pela vida atarefada do actor em filmagens.

Indiana Jones e a Última Cruzada, Caça ao Outubro Vermelho, Sol Nascente, O Rochedo e Os Vingadores foram alguns dos filmes em que participou durante esses anos.

Sempre guardado em garagem, também é anunciado como não tendo quaisquer problemas eléctricos e mecânicos.

E não, o carro não tem assento ejector ou metralhadoras como o Aston Martin DB5 de 007 estava equipado!

As estimativas apontam para um preço de venda entre 33,5 mil e 67 mil euros, mas o lance mais recente não chega aos 19.300 euros, apesar da fama do seu primeiro proprietário.

O coupé foi agora posto à venda pelo último dono, a residir no Luxemburgo, que chegou mesmo a levá-lo à festa dos 100 anos da BMW celebrados na Bélgica.

