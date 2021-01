Lexus LFA faz dez anos e apaga as velas de um sopro… de escape!

O Lexus LFA está a celebrar dez anos de vida, numa história iniciada no arranque do novo milénio pelas mãos do Harahiko Tanashi.

O engenheiro-chefe da marca queria um super desportivo subliminar, construído com novos materiais e processos de produção.





Essa evolução foi alcançada pela substituição do alumínio usado no concept car original por um composto plástico reforçado com fibra de carbono.

Terminado o primeiro protótipo em 2003, foi levado no ano seguinte para a Nordschleife de Nürburgring para afinar a sua mecânica.

Em 2008, fez a primeira de quatro aparições nas 24 Horas da pista germânica, para um ano depois ser confirmada a produção no salão automóvel de Tóquio.

A exclusividade do Lexus LFA foi de imediato assegurada com uma produção única de 500 exemplares, e um "segredo" guardado sob o capô.

A acelerá-lo está um bloco V10 atmosférico de 4.8 litros com 560 cv de potência passadas às rodas traseiras através de uma caixa sequencial de seis relações.

O "disparo" na estrada está mais do que assegurado, ao bater nos 325 km/hora de velocidade máxima, e fazer 3,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Limitado a 50 unidades foi a versão especial Nürburgring Edition, de 571 cv, mais focado para as pistas de competição.

Com uma suspensão mais rígida e jantes mais leves, a que se somou melhorias aerodinâmicas na estrutura, o Lexus LFA foi recordista na Nordschleife em 2011, para carros de produção, com o piloto Akira Ida ao volante.

