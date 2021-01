Evija: saiba o que James May pensa do primeiro Lotus 100% eléctrico

Os Lotus nunca foram carros muito amados no nosso país mas talvez o Evija seja uma pedrada no charco nesses sentimentos.

O novo hiper carro eléctrico do construtor britânico, agora nas mãos da chinesa Geely, foi alvo da apreciação de James May para o portal Drive Tribe.

Todavia, sendo ainda o modelo de apresentação, o anfitrião da série The Grand Tour não lhe pôde deitar as mãos para o testar na estrada.

Nada que o impedisse de discutir as principais especificações do modelo, enquanto aprecia o seu interior.

Equipado com quatro motores eléctricos capazes de debitarem 2.000 cv e 1.700 Nm, o hiper carro consegue superar, em potência, o Rimac C_Two.

Original na concepção do Lotus Evija está a instalação da bateria atrás do habitáculo e não no piso, ao contrário do que tem sido adoptado pelos automóveis eléctricos.

O hiper desportivo será proposto com cinco modos de condução – Range, City, Tour, Sport e Track –, com o Range a limitá-lo a 1.000 cv, e o Track a libertar a potência máxima dos motores eléctricos.

