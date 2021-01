Original: Porsche 911 é estrela nas situações mais surreais

Já imaginou uma dezena de Porsche 911 azuis dentro de uma piscina ou mais uns quantos cor-de-rosa emaranhados no topo de uma palmeira?

Não, não é obra de um milionário excêntrico mas antes de Chris Labrooy, um designer informático escocês com uma enorme paixão pelo super desportivo de Estugarda…

… E que adora pô-los nas situações mais estranhas; nem sequer faltam insufláveis saltitantes configurados nas formas do 911!

Nas "pinturas" digitais criadas em CGI, Labrooy adora recriar Porsche nas mais inusitadas posições, como é destacada em mais uma das histórias originais reveladas pela insígnia germânica.

"É realmente difícil descrever o que faço; acordo de manhã e começo a tirar fotografias", explica o designer.



"O meu estilo de vida que me dá muita liberdade na procura de ideias diferentes. Eu próprio me apelido de criador de imagens digitais, ao cruzar arte e design".

A verdade é que o seu trabalho tem chamado a atenção de marcas tão distintas como a Nike, Apple ou British Airways, para quem tem explanado várias ideias no computador.

A paixão por automóveis de excepção nasceu em frente à televisão a ver Top Gear e a aposta na criação digital surgiu quando, num dos episódios, Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond foram ao Royal College of Art.

Todavia, é o Porsche 911 que mais o encanta. "É um desportivo com uma personalidade única, quase excêntrica", elogia Labrooy. "Tem formas redondas muito suaves mas, ao mesmo tempo, tem um elevado desempenho na estrada".

Quando o seu trabalho lhe permitiu comprar um Porsche, foi pelo 981 Cayman com transmissão PDK que optou. Dois anos mais tarde, quis mais potência e dinamismo, trocando-o por um 981 Cayman GT4.



Actualmente conduz um Porsche 718 Cayman GTS 4.0. "É o desportivo que mais se adapta à minha maneira de ser. Como trabalho em casa sem precisar de deslocar-me ao trabalho, a maior parte da minha condução é por puro prazer".

E as paisagens que rodeiam a cidade de Aberdeen são, para ele, o melhor enquadramento para absorver todas as potencialidades do super desportivo.

