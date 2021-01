Carga à solta no banco de trás: o que acontece num acidente?

Os vídeos são brutais e dão uma imagem bem mortal do que pode acontecer a condutor e acompanhante numa travagem de emergência ou num acidente, mesmo a baixa velocidade.

É sabido que qualquer objecto à solta no banco traseiro pode transformar-se num verdadeiro "míssil" se não estiver bem preso. E, no caso de pessoas sem cinto de segurança, o risco de morte é ainda maior!

Carga no habitáculo só bem presa

O Real Automóvel Clube de Espanha (RACE), assim como vários congéneres europeus com a alemã ADAC à cabeça, avançaram com uma série de crash tests, para sensibilizarem os automobilistas sobre o perigo de transportar objectos de maneira inadequada.

No teste, um automóvel com um peso de 1.570 quilos, já a contar com o peso das "vítimas" e da carga, foi submetido a um choque frontal contra um bloco de cimento a 45 km/hora, equivalente a uma queda livre de uma altura de oito metros.

Nos dois primeiros vídeos, com as caixas à solta no banco traseiro, os crash test dummies sofrem danos graves em várias zonas do corpo, com particular incidência na cabeça, ao ponto de levarem à morte dos ocupantes numa situação real.

Com a carga bem acondicionada, o terceiro vídeo mostra como as consequências para os "bonecos" foram mínimas, já que também não sofreram grandes mazelas do próprio choque.

Maioria não usa qualquer sistema de retenção

O alerta é tão premente já que, num inquérito realizado pela RACE a 1.300 condutores espanhóis, quatro em cada dez afirmaram terem transportado volumes no habitáculo, com 77% dos inquiridos a confirmaram que tinham o banco traseiro abatido.

O inquérito revela ainda que 11% dos automobilistas afirmaram tê-lo feito sem qualquer tipo de retenção, confiando apenas na sorte e na sua destreza ao volante, para que os volumes não "dancem" muito quando travam.

Embora não haja dados para o nosso país, é crível que a situação também não seja muito diferente. Basta estar algumas horas numa grande superfície comercial, principalmente as que vendem mobiliário para montar em casa, para perceber como as caixas são acondicionadas dentro do carro.

Saiba como acondicionar a carga

» Usar uma rede própria para o transporte de objectos pequenos na bagageira enquanto os mais pesados, que não couberem no porta-bagagens, devem ir no espaço para os pés dos ocupantes do assento traseiro;

» Envolver os volumes em cima e em baixo com correias de retenção e prendê-las nos pontos de fixação da viatura;

» A carga não deve chegar à área frontal do habitáculo em caso algum, e os objectos mais pequenos devem estar em caixas;

» Não baixar o banco de trás na sua totalidade, de maneira a que possa servir como uma barreira de protecção;

» Manter a "chapeleira" na bagageira para reter os objectos que possam soltar-se e garantir uma boa visibilidade à retaguarda.

