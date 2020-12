Anda e acelera bem: a história de um carro feito com lixo!

Construir um carro à mão a partir do lixo… Parece inconcebível? Pois essa foi a engenhosidade de Kevin Odartey, um aluno ganês a estudar na Junior High School, nos arredores da capital Accra.

Ao youtuber Drew Binsky, a mãe explicou como o filho, apaixonado desde criança por automóveis, conseguiu montar uma carcaça metálica sobre quatro rodas… e pô-la a andar!

Um velho motor e os amortecedores, "roubados" a uma motorizada, foram montados no engenho, enquanto os painéis de aço, suportados por tubos e barras metálicos, foram retirados de contentores.

Espuma isolante serviu como forro do tejadilho do veículo, e no interior até está um auto-rádio em lugar de destaque.

Kelvin recuperou as peças ao longo de três anos – tinha 15 quando começou o projecto –, gastando pouco mais de 1.100 euros para construir o "quatro rodas".

Agora com 18 anos, o jovem viu a sua perseverança recompensada ao ganhar como mentor Kwadwo Safo Júnior.

O responsável pelo construtor local Kantanka Automobile convidou-o a transformar o projecto num verdadeiro automóvel, com o resultado final a ser exibido em fotografias no Twitter.

