McLaren Speedtail com 125 km já está no mercado de 'usados' por 4 milhões de euros

Comprar um hiper carro por 2 milhões de euros não está ao alcance de todas as bolsas. Imagine agora a "coragem" do feliz investidor para colocá-lo no mercado de "usados" por uns modestos 4 milhões de euros, meses depois de o ter comprado.

O exemplo mais recente vem da Alemanha, talvez por o habitante de Hamburgo achar que os 1.070 cv do McLaren Speedtail são demasiada (ou pouca) potência para o seu gosto.

O exemplar em causa, e 36.º dos 106 produzidos desta edição muito limitada, tem apenas 125 quilómetros cravados no hodómetro.

Revelado ao mundo em 2019, o Speedtail foi pensado como uma versão actualizada do McLaren F1 dos anos 90, sendo actualmente o modelo mais rápido do construtor britânico.



E são varias as semelhanças entre ambos, como o cockpit central, o número de unidades produzidas e o desempenho extremo.

Homologado para circular em qualquer estrada, os 1.070 cv e 1.150 Nm debitados pelo bloco V8 biturbo de 4.0 litros, aliado a um motor eléctrico, permitem-lhe alcançar os 403 km/hora de velocidade máxima, chegando em três segundos aos 100 km/hora, e 6,6 segundos para bater nos 200 km/hora.

O exemplo em causa, à venda no portal James Edition por 3,99 milhões de euros (mais do dobro do preço-base), está pintado num verde marinho com detalhes em castanho.

A cor dos pormenores está igualmente presente no habitáculo, com os cintos de segurança para cada um dos três bancos em laranja contrastante.

Onde está a surpresa, então? Normalmente, a McLaren é muito exigente na selecção dos seus clientes, e não foi excepção a listagem de interessados na compra do Speedtail.

A razão prende-se com a forma como a construtora britânica tenta proteger-se, impedindo que investidores façam milhões de euros à sua custa com os seus tesouros sobre rodas.

Ora, ver um McLaren Speedtail já nos portais de venda especializados, poucos meses depois de terem começado as entregas, não deixa de ser estranho...

… Ou talvez nem por isso porque, tendo em conta a ultra-raridade deste modelo, é sempre possível que alguém engane os critérios de aprovação da McLaren para deitar as mãos a um Speedtail novo para ganhar algumas centenas de milhares de euros, como parece ser o caso.

