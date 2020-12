Zoox: eléctrico autónomo da Amazon pode acelerar até 120 km/hora em marcha-atrás

Sem volante, sem pedais e com quatro rodas direccionais, é capaz de acelerar até aos 120 km/hora em marcha-atrás ou marcha-avante, já que não há distinção entre a dianteira e a traseira.

Apresentado esta segunda-feira ao mundo automóvel, chama-se Zoox e é o primeiro veículo eléctrico autónomo de nível 5 da empresa comprada pela Amazon.

A estreia ganha especial relevância depois de a multinacional ter anunciado, em Junho, a aquisição da fabricante de viaturas para o gigante da distribuição por 987 milhões de euros.

Feito para a cidade

Com apenas 3.630 mm de comprimento por 1.936 mm de altura, o pequeno módulo electrificado foi concebido para transportar até quatro passageiros em áreas urbanas densamente povoadas.

Além das suas dimensões compactas e desenho simétrico, possui portas deslizantes, bem como um sistema de iluminação de alta tecnologia que "informa os automobilistas sobre o que fará na estrada".

Lá dentro, amplas superfícies envidraçadas permitem aos passageiros verem tudo o que se passa em seu redor, enquanto seguem o percurso através de ecrãs tácteis de infoentretenimento ou carregam os telemóveis sem a necessidade de fios.

Autonomia até 16 horas

Sem avançar com grandes informações relativas à propulsão do Zoox, sempre adiantou que terá um pacote de baterias com 133 kWh, permitindo-lhe circular 16 horas ininterruptas.

Surpreendente é o anúncio de que pode atingir os 120 km/hora, o que é notável tendo em conta que os actuais "vai-vem" circulam a velocidades muito reduzidas.

No que à técnica diz respeito, integra radares e câmaras, para além do sistema LIDAR, que lhe permite ter um campo de visão de 360 graus em redor do mini-carro.

Significa isso que o Zoox estará capaz de eliminar os típicos ângulos cegos, identificando objectos atrás ou à frente, como peões, ciclistas e outros utilizadores da estrada, até uma distância de 150 metros.

Além disso, também pode "comunicar" com os transeuntes ao activar os grupos ópticos para emitir sinais luminosos ou usar altifalantes para lançar mensagens de voz previamente configuradas.

No que à segurança diz respeito, a construtora afirma que o modelo tem "mais de 100 inovações de segurança inéditas em carros convencionais", incluindo hardware redundante e ‘airbags especiais concebidos especificamente para veículos bidireccionais.

Desconhece-se quando chegará ao mercado e por que preço, mas quase certo é que o Zoox será destinado a empresas de frotas.

