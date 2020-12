Ioniq 5: Hyundai lança aperitivo do novo SUV eléctrico

O Ioniq 5 só chega ao mercado europeu no início do próximo ano, mas a Hyundai já avançou em vídeo com um pequeno aperitivo.

O modelo, que se baseia no protótipo 45 EV Concept revelado o ano passado no salão automóvel de Frankfurt, será a estreia da nova marca Ioniq do construtor sul-coreano.

Construído sobre a nova plataforma modular global eléctrica (E-GMP), são muito poucas as informações sobre o modelo, a começar pelas suas linhas.

Quase certo é que o Ioniq 5 deverá assumir as linhas de um crossover compacto, embora detalhes importantes como a motorização, desempenho e autonomia permaneçam em segredo.

Já anunciadas foram as capacidades de carregamento bidireccional "veículo-carga" (V2L: vehicle-to-load) e de cargas rápidas do modelo.

O Ioniq 5 será o "tiro" de partida na marca já no início de 2021, seguindo-se a berlina "eléctrica" Ioniq 6, e o SUV Ioniq 7, também ele 100% electrificado.

