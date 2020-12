Lady Gaga sorteia Lamborghini Huracán usado no videoclip '911'

Que tal guardar na sua garagem o Lamborghini Huracán Evo RWD que Lady Gaga usou no vídeo de 911, canção do seu último disco Chromatica?

Pois saiba que o super desportivo irá ser sorteado já na quinta-feira pelo portal Omaze, com o dinheiro arrecadado a reverter a favor da fundação Born This Way, criada pela cantora em 2012.

Com esta iniciativa, que conta com a colaboração do próprio construtor italiano, Lady Gaga pretende auxiliar as pessoas que nos Estados Unidos mais sofreram com os efeitos económicos provocados pela pandemia da Covid-19.

Apreçado no nosso país por mais de 270 mil euros, o Lamborghini Huracán Evo RWD é um dos super modelos mais celebrados da marca transalpina.

Equipado com um bloco V10 atmosférico de 5.2 litros, transmite 610 cv de potência às duas rodas traseiras através de uma caixa automática de sete relações com dupla embraiagem.

O desempenho em estrada também não deixa indiferentes os amantes da velocidade: 3,3 segundos para chegar aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 325 km/hora.

Para se candidatar ao sorteio, basta registar-se no portal da Omaze e comprar um pacote de rifas (valores entre os 8,25 e os 82,5 euros). Depois é só esperar pela saída do número vencedor.

