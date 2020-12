SEAT testou iluminação do novo Leon no Alqueva, um dos lugares mais escuros da Europa

A reserva Dark Sky Alqueva, em Portugal, é um lugar único na Europa para contemplar nebulosas e constelações, como a de Orión. Um reino de escuridão em que os engenheiros da equipa de iluminação SEAT se sentem como peixes na água. Em zonas como esta, as mais escuras do planeta, observam o comportamento de outro tipo de constelações, as que compõem os faróis e as luzes traseiras que desenvolvem para modelos como o SEAT Leon. "Mais uma vez comprovámos que a iluminação que desenhámos para a quarta geração se adapta perfeitamente à estrada graças ao alcance e largura dos faróis e ao contraste e definição das suas luzes traseiras", explica Carlos Elvira, Responsável de desenvolvimento da Iluminação e Sinalização da SEAT.