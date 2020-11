Ducati Diavel 1260 Lamborghini inspirada no Sián

É um admirador confesso do Lamborghini Sián FKP 37 e tem uma paixão especial por motas de excepção?

Se a resposta é afirmativa, então esteja atento à nova Ducati Diavel 1260 Lamborghini, porque só vão ser produzidos 630 exemplares.

Fruto da colaboração entre ambas as insígnias, esta edição especial revela um visual bem mais agressivo do que a Diavel 1260 S original, ou não fosse ela directamente inspirada no super carro.

Para a Diavel Lamborghini foram passados os principais conceitos estilísticos do Sián FKP 37, com o redesenho dos seus principais componentes.

Sendo as alterações apenas estéticas, a mecânica é a mesma da mota original, ou seja, um motor de 1.3 litros com 162 cv de potência e 129 Nm de binário.

As rodas em liga leve em dourado forjado fazem a ligação, bem explícita, com as jantes do super desportivo.

O uso intensivo da fibra de carbono nas entradas de ar, nas coberturas do radiador, nos guarda-lamas e no depósito de combustível sugerem elementos flutuantes sobrepostos na estrutura principal da moto.

Acha que é carbono a mais? Pois o material também foi aplicado no spoiler, no revestimento do silenciador, na estrutura do farol e no painel de instrumentos.

Por fim, o típico vermelho que marca os modelos Ducati verifica-se apenas nas pinças de travão Brembo.

A pintura da Diavel 1260 Lamborghini, fruto da colaboração entre os centros de estilo de ambas as marcas, é exactamente a mesma que foi aplicada no Sián FKP 37.

O corpo é caracterizado pelo tom Verde Gea, enquanto o quadro e as barras da suspensão são embelezados em Oro Electrum.

Os elementos distintivos no super carro, como o hexágono e o 'Y', estão evidenciados no desenho dos escapes e nos detalhes estéticos do assento.

Por fim, o número 63 gravado nas partes laterais da moto representa o ano da fundação da Lamborghini.

Quando multiplicado por dez, dá as 630 unidades que a Ducati irá produzir e colocar no mercado a partir de Dezembro, embora sem revelar o preço de cada exemplar.

