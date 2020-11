Excitante: veja como será o novo Hyundai Elantra N

A Hyundai continua a alargar a linha desportiva N, estando a finalizar o desenvolvimento do novo Elantra que chegará em 2021 ao mercado.

Em jeito de aperitivo, estão já a circular as primeiras imagens e o impacto é bem emocionante, perfeitamente alinhado com o espírito fun to drive – divertido de conduzir, na tradução portuguesa – da marca sul-coreana.

O Hyundai Elantra N irá oferecer características específicas N de alto desempenho, embora sem revelar o motor e outras informações técnicas, preparando-se para validá-las, muito em breve, na Nordschleife de Nürburgring.

"Será um acréscimo notável à gama N da Hyundai, com um desempenho de tirar o fôlego num coupé de quatro portas", sublinha Thomas Schemera, vice-presidente e director da divisão de produto da Hyundai Motor Group.

