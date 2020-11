Volvo cria simulador de condução definitivo inspirado nos videojogos 3D

É o "simulador de condução definitivo", como os engenheiros da Volvo Cars chamam ao seu mais recente dispositivo para desenvolverem carros mais seguros.

Com a mais recente tecnologia criada para os videojogos no seu cerne, o simulador revelado na quarta-feira numa apresentação virtual, está configurado como um posto de condução móvel, tornando difícil distinguir o real do simulado.

O dispositivo, que usa tecnologia de ponta da plataforma 3D desenvolvida pelos parceiros Unity e Varjo, envolve a condução de um automóvel em estrada.

Na sua génese estão gráficos 3D de alta definição, um auricular de realidade aumentada e um fato teslasuit, que dá a resposta táctil do mundo virtual, e monitoriza, ao mesmo tempo, as reacções corporais do condutor.

Significa isso que os engenheiros da Volvo Cars conseguem simular, em total segurança, diversos cenários de tráfego em estrada com um carro enquanto usam um carro real.

Os dados obtidos sobre a interacção entre o condutor e o veículo irão permitir o desenvolvimento de novos recursos de segurança, de assistência à pilotagem e de condução autónoma.

Com o simulador virtual, é possível testar os condutores quando são expostos a recursos de segurança activa imaginária e de assistência à condução, assim como nas futuras interfaces de condução autónoma com futuros modelos automóveis, entre outras situações.

A sua utilização pode ser aplicada em laboratório ou em estradas de teste reais, sendo cada cenário totalmente personalizável com possibilidades infinitas.

