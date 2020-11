Volkswagen ID.4: abertas pré-reservas para o SUV eléctrico alemão

O novo Volkswagen ID.4 já pode ser encomendado, antecipando a chegada do segundo "eléctrico" da marca germânica aos concessionários nacionais no início do próximo ano.

Com uma pré-reserva de mil euros para um preço final de 46.260 euros, as edições especiais ID.4 First e ID.4 First Max estão limitadas a 40 unidades, dos 30 mil previstos para toda a Europa.

Ambos os modelos estão equipados com uma bateria de 77 kWh, a alimentar um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) no eixo traseiro, para uma autonomia máxima de 520 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

Quanto ao desempenho, o Volkswagen ID.4 acelera dos 0 aos 100 km/hora em 8,5 segundos, para uma velocidade máxima limitada de 160 km/hora.

Ainda de acordo com o mesmo ciclo, o recarregamento da bateria a 80%, numa tomada de 125 kW, demora 30 minutos, prolongando a autonomia em 320 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?