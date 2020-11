Sonho de Ícaro realizado? Asa "eléctrica" da BMW voa a 300 km/hora

Uma asa voadora movida a electricidade para rasgar os céus… Este é o último projecto desenvolvido pela divisão eléctrica da BMW e pela DesignWorks.





inovador módulo , usado por Peter Salzmann, foi testado por estes dias nas montanhas austríacas, e o resultado final é deveras fantástico.

Foram necessários três anos para tornar real o projecto, com sucessivos testes em túnel de vento, e com o pára-quedista austríaco a ter um papel preponderante na sua concepção e desenvolvimento.

A mover a "asa humana" estão dois motores eléctricos, cada um deles com 10 cv de potência máxima às 25 mil rotações por minuto, alimentados por uma bateria com cinco minutos de autonomia.

Durante o teste final, Peter Salzmann saltou de helicóptero a 3 mil metros de altitude, com mais dois camaradas vestidos com asas voadoras convencionais.

A aceleração efectuada pelo piloto austríaco foi imediata, atingindo em segundos os 300 km/hora, com rápidas acelerações em voo ascendente para ultrapassar os picos das montanhas.

A aterragem no solo, no entanto, foi feita de pára-quedas no local previamente definido.

A asa voadora irá fazer parte do evento #NEXTGen 2020 da BMW, marcado para esta quarta-feira, onde irá ser revelado o novo crossover eléctrico iNext.

Até lá, aprecie os dois pequenos filmes que, entretanto, o construtor germânico já divulgou nas redes sociais.

