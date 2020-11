Trotinetes a 100 km/h em estradas limitadas a 60 km/h

Uma trotinete eléctrica a 100 km/hora numa estrada limitada a 60 km/hora, a tentar a ultrapassagem ao carro que segue à sua frente?!...

Se este caso já é surpreendente, o que dizer de outra situação, também publicada no Youtube, com outro trotinetista a circular a mais de 80 km/hora numa via rápida?

Sim, é possível e ambos os casos estão gravados em vídeo por automobilistas que seguia atrás dos tresloucados pilotos.

As duas situações aconteceram na última semana numa estrada e numa via rápida espanholas.

Se no primeiro vídeo não é revelado o local onde tudo aconteceu, no segundo é indicado que se passou na N-340, nos arredores de Málaga.

Embora limitados a 25 km/hora, é relativamente simples "quebrar" o software que limita a velocidade destes veículos de duas rodas.

E, se é verdade que uma trotinete eléctrica é capaz de chegar aos 100 km/hora, o mesmo não significa que a sua estrutura esteja preparada para aquela velocidade.

Com uns pneus tão pequenos, a aderência ao solo e a estabilidade do "duas rodas" são mínimas, e os travões não estão concebidos para travar uma trotinete em segurança àquela velocidade.

Como é óbvio, uma queda terá consequências bem graves para os aventureiros que arriscam a vida em cima de uma trotinete.

