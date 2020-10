Carros eléctricos de corrida autónomos: o primeiro bateu logo contra o muro!

Chama-se Roborace e pretende ser a primeira competição com carros de corrida eléctricos com condução autónoma.

A mais recente experiência para estes carros sem condutor aconteceu esta semana no circuito britânico de Thruxton… e nem tudo correu bem!

Num dos vídeos que circulam nas redes sociais, percebe-se que a Roborace até pode estar a aprender alguma coisas com as provas da Nascar, com os bólides a baterem contra o muro da pista.

Esta foi uma das primeiras corridas transmitidas ao vivo e, definitivamente, a competição ainda não está preparada para passar no chamado "horário nobre"!

