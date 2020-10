Rapper Bad Bunny gasta 3 milhões num Bugatti e anuncia nova canção

"Carro novo, música nova…. 'Dákiti'! Sacamo-la já? Vocês é que decidem!". De forma enigmática, Bad Bunny usou o Instagram para mostrar o novíssimo Bugatti Chiron Sport '110 Ans Edition' com que irá exibir-se na estrada.

Apontado como um dos artistas mais populares do momento do trap latino, um sucedâneo do hip-hop, o cantor porto-riquenho partilhou um pequeno vídeo e algumas fotos do seu flamejante super desportivo.

Avaliada em redor dos 3 milhões de euros, esta edição especial é um dos 20 exemplares exclusivos produzidos pela marca francesa.

Com uma decoração original que presta tributo ao seu país de origem, num azul metalizado mate, a unidade partilhada por Bad Bunny parece estar pintado em branco, tendo em conta a fotografia tirada ao tejadilho.

O branco também predomina nas portas e nos painéis interiores, assim como nos bancos, que ganham detalhes em preto.

O logótipo '110 Ans' está espalhado um pouco por todo o lado, com particular destaque na consola central, como se pode apreciar numa das fotografias publicadas pelo cantor.

O Bugatti Chiron Sport '110 Ans' está equipado com o icónico bloco W16 de 8.0 litros e 16 cilindros, com uma potência de 1.500 cv e um binário de 1.600 Nm.

A velocidade de ponta está assinalada nos 420 km/hora enquanto a aceleração dos 0 aos 100 km/hora é feita em apenas 2,4 segundos, ou 6,1 segundos para chegar aos 200 km/hora, demorando uns "eternos" 32,6 segundos para bater nos 400 km/hora.

