Dani Alves vende Mini único para ajudar crianças pobres

Dani Alves volta a mostrar o seu grande coração ao desfazer-se, por uma boa causa, do seu excêntrico Mini Cooper S Countryman híbrido plug-in.

Colocado no portal Mercado Livre por 27.200 euros, a exclusividade do modelo está assegurada. "Este carro é único no mundo porque foi feito sob medida para combinar comigo", brinca Dani Alves.

O dinheiro conseguido com a venda será doado à Gerando Falcões, uma ONG que ajuda crianças desfavorecidas a aceder à educação e ao desporto.

Com 8 mil quilómetros no hodómetro, o modelo do médio brasileiro do São Paulo é totalmente personalizado, seguindo as cores do seu exuberante casaco, e os bancos têm a sua assinatura.

"A lataria é inteiramente adesivada em elegantes arabescos dourados, sobre uma camada de tinta azul real, mas não do Real Madrid, claro!", goza o antigo jogador do Barcelona.

No Instagram, onde o futebolista anunciou a venda, a modelo Joana Sanz, com quem partilha a vida, já lhe perguntou se vai trocá-lo por outro carro igual, mas desta vez pintado de cor-de-rosa!

