Jaguar Land Rover ligada ao cosmos

A Jaguar Land Rover vai participar numa investigação inovadora para testar as capacidades dos novos metais e compostos leves que serão usados nos seus modelos futuros.

No projecto, que durará dois anos, a construtora automóvel britânica irá utilizar tecnologia desenvolvida para a indústria aeroespacial para perceber como os materiais se comportam em ambientes adversos e corrosivos.

Os materiais e compostos serão testados, com recurso a sensores de qualidade aeroespacial, ao longo de 400 mil quilómetros em várias áreas da América do Norte, reflectindo "algumas das condições físicas mais extremas do planeta".

Os dados obtidos serão depois partilhados com a equipa responsável pelo desenvolvimento dos futuros modelos da Jaguar Land Rover.

Os testes visam garantir que a nova geração de metais e compostos leves cumprem as exigentes normas da fabricante, com acabamentos mais duradouros e de maior qualidade.

A investigação está integrada no projecto Reality, um processo inovador de reciclagem para dar uma segunda vida ao alumínio de alta qualidade usado na indústria automóvel, e no desenvolvimento da electrónica estrutural impressa, para reduzir até 60% o seu peso nos veículos.

