Três Porsche 911 GT3 "picados" atropelam ciclista

A situação passou-se da Colômbia, a norte de Bogotá, numa estrada cheia de curvas com duplo risco contínuo.

Três Porsche 911 GT3 completamente "picados" cometem diversas infracções até apanharem um ciclista no meio da estrada.

O homem não se dá conta da confusão que está a passar-se atrás dele até que um primeiro Porsche 911 vermelho o ultrapassa.

O segundo Porsche 911, um GT3 branco, quer seguir-lhe os passos mas tem um encontro imediato com o carro que está a filmar toda a situação.

O choque atira o ciclista para fora da estrada, enquanto o super desportivo faz um pião no meio da estrada.

Um terceiro Porsche, também ele um 911 GT3, que os seguia, envolveu-se numa carambola com um Hyundai Santa Fé que fechava o cortejo.

Um segundo vídeo, filmado do interior do carro por outro automobilista, tinha apanhado os três Porsche 911 em completa infracção pouco antes do sinistro.

Do acidente não resultaram vítimas graves, com o ciclista a ser aquele que ficou mais magoado com os arranhões provocados pela queda.

