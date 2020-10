Já sabe quanto custa o novo Volkswagen Golf GTI em Portugal?

O novo Volkswagen Golf GTI já chegou ao mercado português e nós já sabemos os preços.

Na sua oitava geração e cerca de 44 anos depois do primeiro modelo, o Golf GTI quer continuar a ser um "hot hatch" de referência e manter o sucesso que lhe valeu mais de 2,3 milhões de unidades vendidas durante o seu período de vida.

Equipado com um motor de quatro cilindros turbo com 2.0 litros de capacidade que produz 245 cv e 370 Nm, este Golf GTI conta com uma caixa manual de seis velocidades de série (pode equipar uma DSG de sete velocidades) que envia a potência para as rodas dianteiras, fazendo com que este Golf acelere dos 0 aos 100 km/h em 6,2 segundos e chegue aos 250 km/h de velocidade máxima (limitada electronicamente).

Tal como o novo VW Golf "normal", o GTI também se rendeu ao digital e o interior passou por uma transformação radical que o deixou bastante mais tecnológico.

O já conhecido "Digital Cockpit" de 10,25’’ está presente, mas aqui ganha grafismos próprios. Já ao centro, podemos contar com um ecrã multimédia de 8 polegadas, sendo que na lista de opcionais há um ligeiramente maior disponível, com 10''.

O novo Volkswagen Golf GTI já está disponível em Portugal e tem um preço a começar nos 45.313 euros.