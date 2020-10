A Renault apresentou esta quinta-feira o Mégane eVision, um protótipo que antecipa uma nova família de automóveis eléctricos da marca francesa.

Assente na plataforma CMF-EV (que já conhecemos do Nissan Ariya) da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, a versão de produção do Mégane eVision deve ser apresentada no final de 2021.