Conor McGregor já tem o super carro dos mares da Lamborghini

Conor McGregor voltou a mostrar toda a sua excentricidade ao gastar 3 milhões de euros no novo super carro dos mares assinado pela Lamborghini, mas que apenas irá receber em meados de 2021.

"Tenho a honra de garantir a edição número 12 de apenas 63 a serem produzidas", anunciou nas redes sociais o espalhafatoso guerreiro do Ultimate Fighting Championship.

"O ano de 1963 foi quando a Lamborghini nasceu, e 12 significa apenas isso: doze!", explicou o lutador irlandês no tom irónico por que também é reconhecido, aludindo à sua marca de whiskey Proper Twelve.

Criado pelo Centro Stile da Lamborghini, em colaboração com a Italian Sea Group, o luxuoso iate Tecnomar for Lamborghini 63 é directamente inspirado nos super carros do construtor italiano.

A "alimentá-lo" estão dois motores diesel MAN V12, cada um com mais de 2000 cv de potência, capazes de levar o iate aos 111 km/hora, tornando-o o barco mais rápido do catálogo da Tecnomar… e o Lamborghini mais potente na história da marca automóvel.

Recorde-se que este não é o primeiro iate que The Notorious guarda na marina. Em 2019, três meses depois da sua derrota sem apelo nem agravo às mãos de Khabib Nurmagedov, o lutador gastou mais de 3,3 milhões de euros no Prestige 750, iate inspirado no lendário pugilista Muhammad Ali.

Conor McGregor também é conhecido pela sua paixão por carros velozes, tendo uma colecção automóvel avaliada em 3 milhões de euros, e uma colecção de relógios valorizada em mais de 1,2 milhões.

