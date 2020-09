Ensaio ao Audi e-tron Sportback: um SUV à prova de futuro

A Audi está cada vez mais apostada nos automóveis eléctricos e acaba de lançar em Portugal o e-tron Sportback, um SUV de cariz mais desportivo que promete uma autonomia superior a 400 quilómetros. Nós já o conduzimos e contamos-lhe tudo o que precisa de saber no vídeo abaixo.

Por comparação com o Audi e-tron convencional, o modelo que lhe serve de base, este Sportback apresenta uma silhueta mais agressiva e uma linha de tejadilho muito mais baixa, quase como se de um coupé se tratasse. O resultado é uma aerodinâmica ainda mais apurada, que permite optimizar ao máximo o rendimento deste eléctrico em estrada.

Conforto e espaço para todos

Apesar da linha de tejadilho ser muito baixa, a segunda fila de bancos oferece muito espaço ao nível da cabeça, fazendo com que viajar neste SUV eléctrico seja sempre uma experiência muito confortável. Quanto à bagageira, tem 555 litros de carga, que se somam aos 60 litros do compartimento de carga dianteiro.

Tecnologia para dar e vender

O leque tecnológico do e-tron Sportback, que paga sempre Classe 1 nas portagens, impressiona no exterior e dentro do habitáculo. Por fora, os espelhos retrovisores virtuais (opcionais) roubam todas as atenções. Por dentro, o que salta mais à vista são os cinco ecrãs a cores, onde se inclui o virtual cockpit atrás do volante e os dois ecrãs montados ao centro.

A versão que testámos, a 55 quattro, é a mais potente da gama e assenta em dois motores eléctricos (um na dianteira e outro na traseira) que produzem uma potência máxima equivalente a 408 cv e numa bateria de 95 kWh de capacidade. A Audi anuncia 412 quilómetros (WLTP) de autonomia, mas em condições de utilização reais é difícil ir além dos 320 quilómetros. Demora 8h30 min a carregar com uma potência de 11 kW.

Com mais de 2,5 toneladas, este é um automóvel bastante pesado e isso sente-se quando o conduzimos, sobretudo em curva, onde se nota algum rolamento da carroçaria. A dinâmica merece alguns apontamentos, ao contrário do conforto, que não encontra rivais no segmento, muito por culpa da fantástica suspensão pneumática adaptativa (de série).

A gama e-tron Sportback arranca nos 75.287 euros (versão 50 quattro) e as baterias têm uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilómetros. Contudo, e reconhecendo a importância deste modelo para clientes empresariais, a Audi preparou duas versões abaixo dos 62.500 euros sem IVA.

Ficha Técnica

Motor Eléctrico Dianteiro: 184 cv (135 kW)

Motor Eléctrico Traseiro: 224 cv (165 kW)

Potência Máxima: 408 cv (300 kW)

Binário Máximo: 664 Nm

Bateria: 95 kWh

Autonomia: 412 km (WLTP)

Velocidade Máxima: 200 km/h

0-100 km/h: 5,7 s

Consumo Médio: 23,7 kWh/100 km

Preço desde: 88.436 euros

+ Conforto: é um "rolador" de excelência, qualquer que seja o piso

- Peso: é um automóvel pesado e isso faz-se sentir no comportamento dinâmico



Miguel Dias