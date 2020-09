Folhas caídas, chuva e nevoeiro: os cuidados a ter para os desafios do Outono

É a estação das cores. Os amarelos, os laranjas e os castanhos das paisagens fazem do Outono, a estação ideal para uma escapadinha ao fim de semana. Ao mesmo tempo, é também a estação mais desafiante para os condutores, com as folhas acumuladas nas estradas, o tempo frio, a chuva e o período mais longo de escuridão. Todas estas condições meteorológicas exigem que se faça um check-ups periódico no automóvel e que se adapte a condução a todas as circunstâncias. Para o ajudar, a SEAT reuniu 10 dicas fundamentais para uma condução tranquila no Outono.