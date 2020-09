Garmin apresenta dispositivo de rendimento para condução em circuito

A Garmin apresentou esta quinta-feira o Catalyst, um inovador treinador virtual de corridas e optimizador de desempenho de condução. A marca promete funcionalidades e benefícios completamente distintos de qualquer outro GPS ou sistema de dados existente.

A utilização deste sistema permite recolhe de dados de desempenho e é capaz e dar ao piloto, em tempo real, instruções sonoras de forma a melhorar os tempos por volta. Tudo isto sem que seja necessário descarregar ou interpretar dados.

Uma vez acabada a sessão em pista, o piloto pode consultar os dados de desempenho no ecrã táctil do equipamento. Os resumos podem ainda ser acedidos através de um dispositivo móvel ou através do computador, usando o Garmin Connect.

O Catalyst conta ainda com uma câmara integrada que permite capturar vídeo HD de 1080p e reproduzi-lo no ecrã do computador com sobreposições sincronizadas com o tempo que mostram a velocidade, dados da volta e muito mais.

Estte sistema oferece vários medidores de desempenho valiosos para qualquer condutor/piloto. Falamos de melhor tempo de volta, tempo delta (diferença no tempo em relação à volta anterior), número de voltas e tempo da sessão.

O Catalyst vem com um cartão micro SD e pode ser instalado com segurança dentro do carro graças a uma ventosa de alta resistência ou através de uma montagem com parafusos. Ambas as soluções estão incluídas.

O Garmin Catalyst está disponível por 999,99 euros.