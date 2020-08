Porsche Panamera foi renovado. Saiba os preços e veja o que mudou

Poucos dias depois de ter batido o recorde para a berlina executiva mais rápida de sempre no Nürburgring, o renovado Porsche Panamera foi finalmente apresentado, naquela que pode ser vista como uma actualização de meio ciclo de vida.

As novidades visuais são muito discretas (já lá vamos), quer no exterior quer no habitáculo, mas a maior surpresa é o desaparecimento da versão Turbo e a introdução da variante Turbo S. Ao contrário do que tinha acontecido até aqui, a variante Turbo S deixa de ser híbrida.