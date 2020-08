Edd China bate recorde mundial de velocidade… com uma carrinha de gelados eléctrica!

Uma carrinha de gelados eléctrica bateu o recorde mundial de velocidade ao atingir os 118,964 km/hora… e o feito foi devidamente registado pelo Guinness World Records!

A ideia saiu da cabeça de Edd China, o "engenhocas" mecânico que fez par com Mike Brewer na série Joias Sobre Rodas, que passa no Discovery Channel na televisão paga no nosso país.

As carrinhas de gelados não são muito comuns no nosso país mas, no Reino Unido, são uma verdadeira instituição. Infelizmente, os velhos e poluentes motores a gasóleo que as equipam levaram a que fossem proibidas de circular em várias zonas de Londres, por exemplo.

Edd China encontrou uma solução: converter um furgão Mercedes Sprinter, trocando o bloco diesel por um motor elétrico mais amigo do ambiente.

Já num aeródromo, onde estes testes costumam ser realizados, Edd China acelerou a carrinha de gelados ao máximo, registando um recorde que, embora modesto, entra no Livro dos Recordes Mundiais do Guinness!

