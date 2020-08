Novo Porsche Panamera Turbo bate recorde na Nordschleife de Nürburgring

É o modelo para executivos mais rápido a percorrer os 20,832 quilómetros do circuito alemão de Nürburgring Nordschleife.

O renovado Porsche Panamera Turbo registou 7m29s81 nas mãos de Lars Kern, com o piloto de testes da marca de Estugarda a guiar uma versão ligeiramente camuflada do coupé.

Nos testes realizados a meio da tarde de 24 de Julho, a temperatura ambiente registava 22° C, com a pista a bater nos 34° C.

"As melhorias introduzidas no chassis e na motorização do novo Panamera foram sempre perceptíveis, naquela que é reconhecida como a pista de corridas mais exigente do mundo", afirmou Kern após bater o recorde.

A evolução mecânica que o novo modelo registou foi particularmente sentida "nas secções de Hatzenbach e Bergwerk", explicou o piloto de testes.

Na secção de Kesselchen, em particular, "a nova configuração do sistema de estabilização eletromecânica PDCC mantém-se eficaz de uma maneira consistente, dando ao Panamera uma estabilidade incrível, apesar da irregularidade do piso".

Já em Schwedenkreuz, o coupé revelou as suas potencialidades em termos de dinâmica lateral, para o qual contribuiu de forma decisiva a maior aderência dos novos pneus UHP da Michelin.

"Alcancei nessa secção velocidades em curva que não teria acreditado como possíveis com o novo Panamera ", sublinhou Kern.

O novo Porsche Panamera irá ser apresentado ao mundo no final de Agosto, distinguindo-se da versão anterior o redesenho dos grupos ópticos e a introdução de um novo difusor, enquanto o habitáculo sofreu igualmente diversas alterações.

A potência do renovado bloco V8 biturbo de 4.4 litros é ainda desconhecida mas é crível que ofereça mais alguns cavalos em relação ao motor que equipa a versão actual, com 550 cv e 770 Nm de binário.

