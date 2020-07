Trailer em 4K do novo Forza Motorsport deixou-nos com "água na boca"

Depois de há umas semanas termos ficado a "babar" com o trailer do próximo Gran Turismo, foi a vez de ficarmos a conhecer o Forza Motorsport, que chegará à Xbox Series X com mais realismo do que nunca.

Apesar de ter perdido o "8" do nome, este é o oitavo título da franquia exclusiva da Microsoft, que também conta com uma derivação mais "arcade", denominada Forza Horizon. Mas este é um jogo bem diferente, muito mais focado na simulação, e neste próximo capítulo isso ficará ainda mais evidente.

Disponível com uma resolução 4K a 60 frames por segundo, o novo Forza Motorsport contará com uma iluminação revolucionária que lhe dará gráficos mais realistas do que nunca. Isso fica muito bem visível no trailer, que coloca o hiperdesportivo Apollo Intensa Emozione em grande destaque.

Outros dos automóveis que aparece em grande plano é o BAC Mono, na famosa pista de Laguna Seca, no Estados Unidos, bem como um protótipo de competição da Mazda para o campeonato IMSA americano.