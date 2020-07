Novo Ford Bronco mais robusto e aventureiro

"O Ford Bronco foi concebido com a resistência de uma 'pickup' F-150 e o desempenho de um Mustang, seguindo o ADN original do projecto Bronco".

A frase é de Jim Farley, presidente da Ford, aquando da estreia, esta segunda-feira, do renovado off-road da marca nas versões Bronco e Bronco Sport.

Certo é que, poucas horas após a apresentação, o portal de encomendas do 'todo o terreno' ficou "entupido" devido ao elevado número de registos.

Um bom indício que confirma as expectativas em redor do modelo, já que basta um sinal de 100 dólares (cerca de 87,5 euros) para fazer a pré-reserva das variantes de duas ou quatro portas.

Os técnicos que acompanharam a reactualização do Ford Bronco tiveram em linha de conta o que foi sendo discutido nos fóruns electrónicos por fãs do modelo.

Importante é que os designers não traíram as formas dos modelos de anteriores gerações, mantendo uma linha estilística familiar.

É de trabalho, não de lazer

Mais carro de trabalho do que de moda, na visão da marca, o novo Ford Bronco oferece a melhor distância ao solo da sua classe, com 296 mm de altura, e a melhor capacidade, com 851 mm, para ultrapassar poças ou cursos de água.

O ângulo máximo de ataque é de 29 graus enquanto o ângulo de saída atinge os 37,2 graus. Estes valores são conseguidos desde que esteja equipado com rodas de 35 polegadas, que são de fábrica pela primeira vez no segmento.

Em termos de motores, o Ford Bronco será proposto com dois blocos EcoBoost. O primeiro, de 2.3 litros e quatro cilindros, oferece 274 cv de potência e 420 Nm de binário máximos. O segundo será um propulsor V6 de 2.7 litros, cum uma potência de 314 cv e um binário de 542 Nm.

À escolha é dada uma transmissão manual de sete velocidades, com engrenagem de esteira de série na versão de quatro cilindros, e uma automática de dez relações.

Os futuros clientes podem ainda optar por dois sistemas de tracção integral, com o de série a integrar uma caixa de transferência de duas velocidades com controlo electrónico shift-by-wire.

Podem ainda optar por um sistema avançado com caixa de transferência de duas velocidades com controlo electromecânico, e acoplamento automático para seleccionar duas ou quatro rodas motrizes.

Emoções ao rubro

Novidade no Ford Bronco é a estreia da chamada Trail Toolbox, composta por um leque alargado de tecnologias para oferecer as melhores emoções fora de estrada.

Entre elas contam-se o Trail Control, para controlar o carro em trilhos a baixa velocidade, e o Trail Turn Assist, que encurta o raio de viragem com o auxílio do vector de binário. O Trail One-Pedal Drive permite uma condução mais precisa e confiante em terrenos pedregosos ou rochosos.

Tendo como principal rival o Jeep Wrangler, o Ford Bronco apresenta soluções engenhosas, como as portas sem moldura. Mais fáceis de serem retiradas, podem ser guardadas a bordo em sacos protectores especiais, mantendo os espelhos laterais no lugar.

Enquanto a variante de duas portas compreende uma capota rígida de três secções, que é facilmente removível, a variante de quatro portas possui uma capota macia removível de quatro secções, podendo ainda optar-se por uma capota flexível ou rígida.

Personalizável quanto baste

O que não foi ignorado, como é bem de ver, são os inúmeros exemplos de personalização que podem ser feitos no Ford Bronco.

Diferentes tipos de portas, pára-choques modulares de aço com guinchos integrados, grades frontais nos mais variados estilos, e barras de tejadilho e de luzes LED fazem parte dos itens para reconfiguração.

Dentro do Ford Bronco, mantém-se a familiaridade com os modelos mais antigos, com controlos muito intuitivos, e pegas para as mãos no painel e na consola central.

Tudo é à prova de água, como afirma a marca, desde os botoões até aos estofos, sem esquecer o piso em borracha, que possui orifícios de drenagem.

A parte de cima do tablier está ainda concebida para montar suportes para telemóveis ou câmaras portáteis, entre outros dispositivos.

O off-road inclui de origem o SYNC4, o mais recente sistema de infoentretenimento da Ford, com um ecrã táctil de oito polegadas, que pode ser substituída por um de 12 polegadas em opção.

Além de permitir a navegação 'fora de estrada', também usa uma câmara de 360° para auxiliar o condutor em situações exigentes como a passagem por cima de rochas.

Mecânica rija e eficiente

Curioso será verificar como funciona o sistema de gestão de pisos, apropriadamente baptizado de G.O.A.T. ("Goes Over Any Terrain" – "Atravessa Qualquer Terreno"), ideia estabelecida pela primeira vez aquando da criação do Bronco original. Os sete modos seleccionáveis incluem Normal, Eco, Sport e Escorregadio, além dos modos Areia, Baja, Lama/Sulcos e Rocha.

Em termos de condução, o Bronco oferece o melhor curso de suspensão da sua categoria, com mais 17% de deslocamento dianteiro e traseiro em relação ao seu concorrente directo, graças à construção do chassis em aço de alta resistência.

À frente está uma suspensão totalmente independente com diferencial Dana AdvanTEK para melhor controlo e conforto. Atrás, está um eixo sólido Dana 44 AdvanTEK com molas helicoidais e cinco elos de fixação para controlo da força e do off-road.

Em opção, ambos os eixos podem integrar diferenciais electrónicos de travamento Spicer Performa-TRAK, além de um jogo de amortecedores Bilstein de longo curso, com válvulas de travamento e barra estabilizadora hidráulica semi-activa.

A gama do Ford Bronco será composta por sete níveis de equipamento: Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands e First Edition, sendo esta reservada às primeiras 3.500 unidades.

Sem se saber se chegará à Europa, o preço da variante de duas portas para os Estados Unidos, com o motor EcoBoost de 2.3 litros e quatro cilindros, arranca nos 28.500 dólares, cerca de 24.945 euros ao câmbio actual. A versão de quatro portas, com o mesmo motor, é proposta a partir dos 33.200 dólares (cerca de 29 mil euros).

As reservas dos 3.500 exemplares que constituem a First Edition, carregada com todas as opções ‘off-road’ disponíveis já estão fechadas.

Os preços oscilam entre os 60.800 dólares (53.220 euros), na versão de duas portas, e os 64.995 dólares (56.900 euros) na variante de quatro portas.

A entrada na linha de montagem acontece no início de 2021, com as primeiras entregas a serem feitas durante a Primavera.

