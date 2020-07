REVELADO: Nissan Ariya é SUV eléctrico futurista com 500 km de autonomia

Depois de ter sido uma das principais impulsionadoras da mobilidade eléctrica, com o lançamento do LEAF, em 2010, a Nissan acaba de se lançar à conquista do segmento dos SUVs eléctricos, com o Ariya, um modelo que marca o início de um novo capítulo para a marca nipónica.

Com a indústria a seguir cada vez mais o caminho da electrificação, a Nissan quer aumentar os êxitos que alcançou com o LEAF e, para isso, acaba de apresentar o Ariya, o seu primeiro SUV totalmente eléctrico.

Descrito por Matt Weaver, vice-presidente da Nissan Design Europe, como "o carro mais avançado que a Nissan já construiu", o Ariya afirma-se como um concorrente de peso para o segmento dos SUVs médios eléctricos e desvenda a próxima linguagem visual da marca japonesa.