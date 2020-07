Honda Civic Type R Limited Edition é o novo “rei” de Suzuka

A Honda viu o Renault Mégane R.S. Trophy-R roubar o recorde do carro de tracção dianteira mais rápido em Suzuka ao Civic Type R, mas não baixou os braços. Agora, alguns meses depois, voltou à carga e reclamou novamente o título com o Civic Type R Limited Edition.

Esta versão especial do Type R deu uma volta ao circuito japonês em apenas 2 min e 23,993 segundos, cerca de 1,5 segundos mais rápido que o "Hot Hatch" da marca francesa.

A Honda bateu este recorde com um carro de desenvolvimento, mas garante que tinha as mesmas especificações que um modelo de produção. Quanto à versão a si, e tal como o nome sugere, é uma edição limitada a apenas 100 exemplares, com a Honda a descrevê-los comos os Type R mais radicais de sempre.

O motor não sofreu alterações, mas esta versão conta com suspensão e amortecedores revistos, bem como com jantes de 20’’ da BBS que permitem poupar 10 quilos. Contas feitas, este modelo é 47 quilos mais leve que o Civic Type R normal, ainda que para isso tenha que ter abdicado de "mordomias" como ar condicionado ou sistema de info-entretenimento.