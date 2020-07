Audi A3 Sportback já está à venda em Portugal. Saiba os preços

Depois de mais de 50 mil unidades vendidas em Portugal nos últimos 24 anos, o Audi A3 já entrou na sua quarta geração e já pode ser comprado no nosso país, com preços a começar nos 28.631 euros.

Visto como o modelo que deu início à revolução dos pequenos familiares premium, o A3 Sportback promete continuar a dar luta num segmento cada mais competitivo.

No nosso país o novo Audi A3 Sportback apresenta-se, desde a altura do lançamento, com duas motorizações a gasolina e uma Diesel, com as propostas mais desportivas - S e RS - a chegarem mais tarde. A estreia comercial das versões electrificadas, onde se irá inserir o sistema semi-híbrido que já testámos no novo SEAT Leon, também será feita daqui a uns meses, com estas propostas a assumirem um lugar de destaque na gama do novo A3.