Tudo o que precisa saber sobre os novos Citroën C4 e ë-C4

Depois de ter mostrado as primeiras imagens há umas semanas, a Citroën acaba de apresentar ao mundo o novo C4, que também chega com uma variante totalmente eléctrica, denominada ë-C4.

O novo C4 substituiu assim o C4 Cactus, ainda que mantenha o mesmo visual de crossover. Porém, adoptou a nova linguagem de estilo da marca gaulesa, onde se destaca a assinatura luminosa dianteira em "V", tal como já tínhamos visto no renovado Citroën C3.

Também a secção traseira é totalmente nova, com a assinatura luminosa agressiva a combinar na perfeição com a linha de tejadilho desportiva, ao estilo coupé, que termina com um ligeiro spoiler.