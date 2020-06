AGV, os robôs da SEAT que fazem quase 250 km por dia

Realizam quase 250 quilómetros por dia partilhando as ruas com pedestres, camiões, bicicletas e carros. Controlam os semáforos, comunicam com o ambiente… mas quando nos cruzarmos com eles, não vemos ninguém a conduzi-los. São trabalhadores independentes, são chamados AGV (veículos guiados automatizados) e saem das oficinas da fábrica SEAT em Martorell.