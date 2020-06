Ensaio Mercedes-Benz GLB 180 d: compacto premium com lugar para sete

O Mercedes-Benz GLB já chegou a Portugal e eu já o conduzi na versão que marca a entrada de gama das variantes Diesel, denominada 180 d.

Este modelo resultou da vontade da marca de Estugarda em fazer um automóvel que tocasse nos dois segmentos que mais vendas lhe têm garantido, os compactos e os SUV. Como tal, este GLB reúne as características mais práticas e urbanas dos primeiros, com os argumentos mais arrojados e funcionais de um verdadeiro "jipe".

No final do ano passado, quando o conduzi pela primeira vez, na região de Málaga, em Espanha, já tinha ficado com a ideia de que esta fórmula da Mercedes-Benz funciona. Agora, alguns meses depois, pude finalmente conduzi-lo em estradas nacionais e esta ideia ainda foi mais reforçada.