Bonito: comprava este Ford Focus Speedster?

Conduzir de cabelos ao vento num descapotável é o sonho de muitos automobilistas, de que só alguns têm o privilégio de o conseguirem.

Há uma preparadora russa, no entanto, que apostou na reconversão num Speedster de um Ford Focus ST Line.

O projecto que começou a ser desenvolvido há pouco mais de um ano pela Ford Market, viu agora a luz do dia, e o resultado é simplesmente apetecível.

Pelas fotografias publicadas, é quase irreconhecível a carroçaria do Focus ST Line, embora os faróis e os pára-choques mantenham a identidade do modelo.

O pára-brisas e o tejadilho foram completamente removidos, deixando a descoberto um habitáculo para apenas dois ocupantes.

As portas desapareceram – sim, é preciso saltar lá para dentro! –, e os encostos de cabeça dos bancos foram substituídos por dois arcos que se prolongam até à bagageira

Com a suspensão rebaixada e umas jantes de liga leve a condizer, todas estas alterações melhoram de forma abismal a estética geral, dando uma aparência mais convincente ao termo ‘speedster’.

A única pecha deste descapotável parece estar no volante e no painel de instrumentos, "transportados" da anterior geração do Ford Focus.

Não se conhece o propulsor que equipa o modelo, mas seria altamente recomendável se sob o capô estivesse o bloco 2.3 EcoBoost.

Com 280 cv de potência e 420 Nm de binário, está a imaginar-se a acelerar este descapotável até aos 250 km/hora? Bom, convém levar um capacete porque o pára-brisas é uma miragem…