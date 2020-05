A CUPRA, em colaboração com a RaceRoom, acaba de lançar a sua própria competição de corridas virtuais, trazendo a emoção das pistas para o mundo digital.Denominada CUPRA Simracing Series, esta competição virtual de 13 corridas para permitir aos entusiastas de todo o mundo demonstrarem as suas capacidades ao volante, e tudo sem saírem do conforto das suas casas.