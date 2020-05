Novo Porsche 911 Targa já foi apresentado e já tem preços para Portugal

Depois da versão Coupé e Cabriolet, a Porsche acaba de apresentar a variante Targa da geração 992 do Porsche 911, que se apresenta como o terceiro elemento da gama.

Inspirado no Targa original, lançado em 1965, este novo Porsche 911 Targa também se destaca pelo enorme vidro traseiro e pelo arco fixo montado atrás das portas. Este é, de resto, o elemento mais característico desta variante, já que é nele que assenta a essência deste modelo, que nasceu para ser uma versão mais segura do Porsche 911 Cabriolet, precisamente por contar com um arco fixo que ficava acima das cabeças dos ocupantes dianteiros.

Com uma capota totalmente automática que demora apenas 19 segundos a abrir, o 911 Targa mantém a linguagem visual dos restantes "irmãos" da gama, bem como o habitáculo, que também não sofreu alterações, e o motor, que tal como manda a tradição, é um boxer de seis cilindros com 3.0 litros de capacidade.

Na versão Targa 4, este motor produz 385 cv de potência e 450 Nm de binário máximo, números que sobem para os 450 cv e 530 Nm na versão mais potente da gama, denominada Targa 4S. Na versão menos potente, e quando equipado com o pack opcional "Sport Chrono", o Targa 4 acelera até aos 285 km/h e passa dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos.

Por outro lado, na configuração mais potente o 911 Targa 4S precisa de apenas 3,6 segundos para cumprir o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h, antes de acelerar até aos 304 km/h de velocidade máxima.

Comum a estas duas versões é o sistema de tracção integral Porsche Traction Management (PTM) e a caixa de dupla embraiagem (PDK) com oito velocidades, ainda que o Targa 4S também possa ser equipado com uma caixa manual de sete velocidades, sendo que neste caso também conta com o pack "Sport Chrono".

O sistema de amortecimento variável PASM e o Modo Porsche Wet, que assegura máxima estabilidade mesmo quando o salto está molhado e escorregadio, fazem parte do equipamento de série de ambas as versões, ao contrário do bloqueio electrónico do diferencial traseiro com distribuição variável do binário, opcional no Targa 4.

Os novos Porsche 911 Targa só chegam ao mercado português em Agosto, mas já têm preços. A gama arranca nos 160.783 mil euros, para a versão 911 Targa 4, e nos 176.251 euros para o 911 Targa 4S com caixa manual. O 911 Targa 4S com caixa PDK é um pouco mais caro e estará disponível a partir dos 178.076 euros.