Cuidado: Cybertruck vai para a guerra!

E se a Tesla Cybertruck fosse à guerra? A ideia é tão original como é a ‘pick-up’ 100% eléctrica de Elon Musk.

A "Derradeira Cybertruck de Combate" é a ideia de uma equipa de youtubers americanos para um veículo ligeiro capaz de sobreviver num mundo pós-apocalíptico.

Desenvolvida em colaboração com o estilista Jan Peisert, o grupo mostra no canal ‘Electric Future’ daquela rede social, como a ‘pick-up’ poderia ser se os militares lhe deitassem a mão.

"A robusta construção do Cybertruck e a poderosa motorização eléctrica são uma boa base de trabalho para um veículo blindado ligeiro de alta mobilidade", explica o grupo no canal.

Para o efeito, consultaram especialistas militares, construtores de viaturas blindadas e ‘designers’ de automóveis "para ajudarem a criar uma Cybertruck de combate".

Apresentada em Novembro passado pelo patrão da Tesla, a estrutura da viatura é composta por materiais super-resistentes que a empresa aero-espacial SpaceX de Musk usa para construir foguetões… ao ponto de afirmar que é à prova de balas!

"A baixa assinatura térmica e o motor eléctrico silencioso do veículo tornam-no adequada para operações de reconhecimento" num território devastado, podendo lançar um drone para explorar a área circundante.

O projecto, em si, não se resume apenas a uma viatura de reconhecimento. A Electric Future também imaginou uma versão equipada com um canhão e outra com uma blindagem adequada para transportar tropas no campo de batalha.

À partida, Elon Musk não terá pensado num uso militar para a ‘pick-up’ mas as propostas estilísticas são precisas e bem originais.

Prevista para entrar na linha de montagem no final de 2021, a versão de entrada de gama, equipada com um motor eléctrico e com uma autonomia pouco acima dos 400 quilómetros, deverá custar cerca de 36 mil euros.