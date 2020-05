Já sabemos quanto custa o novo SEAT Leon em Portugal

Apresentada há uns meses, a quarta geração do SEAT Leon chega ao mercado nacional no próximo dia 21 de Maio e nós já sabemos os preços.

Depois de 2,3 milhões de unidades vendidas durante as três primeiras gerações do modelo, a marca espanhola tem ambições renovadas para o novo Leon, que agora entra no seu quarto capítulo.

Disponível apenas na carroçaria de cinco portas - a carrinha chega mais tarde, o Leon é oferecido com quatro níveis de equipamento: Reference, Style, XCellence e FR.

No que a motorizações diz respeito, o novo Leon apresenta-se ao serviço com duas motorizações a gasolina e uma Diesel. A oferta a gasolina arranca com o bloco 1.0 TSI de 110 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades, e vai até ao 1.5 TSI, disponível com dois níveis de potência: 130 e 150 cv.

Na versão de 130 cv o 1.5 TSI faz equipa com uma caixa manual de seis velocidades. Porém, na versão mais potente, de 150 cv, este motor também pode ser associado a uma caixa automática DSG de sete relações. Ainda assim, as versões equipadas com caixa automática passam a designar-se 1.5 eTSI e contam, em exclusivo, com um sistema "mild-hybrid".

Quanto à oferta Diesel, resume-se ao bloco 2.0 TDI, que pode assumir dois níveis de potência: 115 e 150 cv. Na versão menos potente, com 115 cv, apenas pode ser acoplado a uma caixa manual de seis relações, ao passo que a versão de 150 cv só pode fazer equipa com a caixa automática DSG de sete velocidades.

Tabela de preços completa do novo SEAT Leon: