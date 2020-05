Novos Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: 510 cv, escape Akrapovic e mais tecnologia

Depois de apresentar os radicais Giulia GTA e GTAm - ambos de produção limitada - no início de Março, como parte da celebração dos 110 anos da Alfa Romeo, a marca de Arese revela agora a actualização às versões Quadrifoglio do Giulia e do Stelvio.

Numa apresentação online, ditada pelos tempos difíceis que todos atravessamos, ficámos a conhecer a renovada gama Quadrifoglio, que mantém o ADN e a personalidade italiana bem vincada, mas que aposta numa componente tecnológica melhorada, numa sonoridade reforçada e numa imagem ainda mais evoluída.

A marca italiana optou por trabalhar sobre a base que já existia e que tantos elogios arrancou e trabalhou em cima disso, deixando estas duas propostas desportivas mais actuais do que nunca, preparadas para a "luta" nos competitivos segmentos das berlinas e SUV de alto rendimento.