Emmanuel Adebayor: tem “garagem” de luxo mas não ajuda país natal!

Emmanuel Adebayor está no olho do furacão, depois de o avançado togolês do Olímpia do Paraguai ter recusado ajudar financeiramente o seu país natal para combater o Covid-19.

As críticas aumentaram quando um vídeo, recentemente publicado no Instagram, mostrou a colecção de carros topo de gama que tem.

Pior é a frase que o acompanha: "este vídeo não é uma mensagem para dizer o que Adebayor conseguiu mas antes afirmar que tu também o podes conseguir!".

O internacional africano, que brilhou em clubes como o Arsenal, Real Madrid e Tottenham, nem tem uma das "garagens" mais valiosas se se comparar com outros futebolistas; atente-se apenas nas "bombas" de Cristiano Ronaldo!

Mesmo assim, a colecção não deixa de ser relevante numa nação classificada na 167ª posição no índice de desenvolvimento humano, e considerada pelo Fundo Monetário Internacional como uma das dez mais pobres do Planeta.

Pelos vídeos e fotografias que tem publicado nas redes sociais, percebe-se que o internacional do Togo adora SUVs e, se forem da Mercedes, mais amados eles são.

Na "quinta" baptizada de Projecto Lavié, onde irá gozar a reforma bem no meio da floresta, salta de imediato à vista um exuberante Rolls-Royce Cullinan pintado de preto fosco e dourado.

Não está satisfeito? Ao lado tem dois Porsche Cayenne, um Mercedes Classe S e outro ML, um Chrysler 300C, um Audi Q7 e um BMW X6.

Pelo meio, há vários "buggies" ‘off road’ a tentarem fazer inveja a um Range Rover Sport, dois Mercedes-AMG G65 e um Jeep Wrangler.

Tem ainda uma Mercedes Vito Tourer devidamente artilhada para o levar para os treinos e, a atirar para o exótico, uma exclusiva Can-Am Spyder.

Curiosidade: grande parte dos carros tem matrículas personalizadas com as iniciais do seu nome – Shéyi Emmanuel Adébayor – e o número 4 que decora a camisola com que joga pela selecção togolesa. No seu país natal, é considerado uma estrela… ainda não cadente!