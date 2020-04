Regresso ao futuro: DeLorean DMC-12 ganha versão radical!

Não é todos os dias que somos surpreendidos com as transformações mais tresloucadas de carros que fazem parte do nosso imaginário, como é o caso do DeLorean DMC-12.

Deste a carroçaria em aço inoxidável escovado até às portas de asa de gaivota, o carro transparece uma fantástica grandeza retrofuturista.

Certo é que o modelo estabeleceu um culto junto dos puristas automóveis, pouco interessados em fazerem-lhe qualquer tipo de modificação.

Não foi essa a ideia dos japoneses da Risky Business, ao decidirem dar um "tratamento" ‘widebody’ fenomenal ao carro que marcou a trilogia ‘Regresso ao Futuro’.

Infelizmente, não há qualquer informação sobre o propulsor que montaram sob o capô mas, pelo barulho que faz, não será, com certeza, o miserável bloco V6 de 2.8 litros que o equipava de origem.

Fruto de uma parceria entre a Peugeot, Renault e Volvo, o motor debitava apenas 132 cv de potência e 207 Nm de binário máximos, passados às rodas traseiras por uma caixa manual de cinco relações.

Resultado? Embora fosse apresentado com uma velocidade máxima de 205 km/hora, arrastava-se durante 11 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora!